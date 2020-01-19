"الجامعة الوطنية" تنظم "العهد والولاء" عرفانا لجلالة السلطان هيثم بن طارق

مسقط- الرؤية

نظمت الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا فعالية بعنوان "العهد والولاء" للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المُعظم -حفظه الله ورعاه-، وذلك بحضور الدكتور بي محمد علي رئيس المجلس التنفيذي للجامعة الوطنية والبروفيسور سايمون جونز رئيس الجامعة الوطنية والدكتور سالم بن خميس العريمي نائب رئيس الجامعة الوطنية، ومستشاري ومساعدي رئيس الجامعة وعمداء الكليات بالجامعة وعدد من موظفي الجامعة من الهيئتين الإدارية والأكاديمية.

وقال الشيخ سالم بن سعيد بن حمد آل فنة العريمي، رئيس مجلس إدارة الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، إنه يتشرف برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم -حفظه الله ورعاه- بمناسبة تولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد ومعاهدين جلالته على المضي قدماً في مواصلة مسيرة العمل الجاد والمساهمة في نهضته المباركة وتنميته المستدامة.

وبدأ الحفل بكلمة ألقاها الدكتور بي محمد علي هنأ فيها جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور على توليه مقاليد الحكم، وأكد أنَّ الجامعة ستسير على نهجها في دعم وتطوير التعليم العالي بالسلطنة، كما كان دأبها وستساهم في تقديم مخرجات من طلاب العلم لدعم السلطنة وخططها التنموية مستقبلا.

وألقى نائب رئيس الجامعة الوطنية، الدكتور سالم العريمي، خطاب العهد والولاء باسم الجامعة الوطنية وقال خلاله: "يتشرف أعضاء مجلسي الإدارة والأمناء ومجلس الجامعة والهيئات الأكاديمية والإدارية والطلاب بالجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا بتأكيد الولاء والطاعة للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم-حفظه الله ورعاه-".

وأضاف :"نُبايعكم أمام الله عزّ وجلّ على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره معتصمين تحت قيادتكم الحكيمة- وفقكم الله- بوحدة الصف والكلمة والهدف والمصير فيكم تتواصل الحكمة الرشيدة ويستمر العطاء النبيل من خير خلف لخير سلف وتبقى راية الوطن بهمتكم العالية وعزتكم الأبية خفاقة شامخة بين كل الأمم، ومتعهدين لجلالتكم بأن نستمر في دعم وتطوير التعليم العالي والبحث العلمي المتميز في عمان الحبيبة، سائلين الباري عزّ وجلّ أن يمدكم بموفور الصحة والعافية وأن يوفقكم ويسدد على طريق الخير خطاكم للسير بسفينة الوطن إلى مرافئ العزة والفخر والكرامة، وأن ينعم على عمان وأهلها الكرام بمزيد من التقدم والعزة والرخاء في عهد جلالتكم الميمون".

وفي الختام وقع مسؤولو الجامعة وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية والطلاب على لوحة الولاء والطاعة التي خصص لها موقع مميز بالجامعة للسماح لكل المنتسبين للجامعة بالمشاركة فيها.