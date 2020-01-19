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الكشف عن سبب زيارة وزير الدفاع العراقي للكويت

الأحد 19 يناير 2020 05:00 م بتوقيت مسقط

الكشف عن سبب زيارة وزير الدفاع العراقي للكويت

الكويت - الوكالات

وصل وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري، صباح اليوم الأحد، إلى دولة الكويت، على رأس وفد رسمي في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" إن وزير الدفاع العراقي، سيلتقي عدد من المسؤولين الكويتين، خلال زيارته الرسمية.

ونقلت الوكالة عن وزارة الدفاع الكويتية قولها إن رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر والقائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق لدى البلاد محمد رضا الحسيني كانا في استقبال وزير الدفاع العراقي.

وتتزامن مع إعلان حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن نقله بعض أفراد التدريب العسكري خارج العراق وسط مخاوف من اندلاع صراع إقليمي.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

وبحسب استخبارات الحرس الثوري، فإن الضربة العسكرية التي تمت بـ15 صاروخا بالستيا انطلقت من الأراضي الإيرانية، استهدفت 20 موقعا حساسا في القاعدتين الأمريكيتين، لا سيما في قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار غرب العراق، فيما قال البنتاغون إنه سيتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.

 

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