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5 دول عربية ضمن أفضل 40 دولة في الانفتاح الثقافي وجودة الحياة

الأحد 19 يناير 2020 04:08 م بتوقيت مسقط

5 دول عربية ضمن أفضل 40 دولة في الانفتاح الثقافي وجودة الحياة

 

كشف تصنيف عالمي جديد لأفضل الدول في العالم لسنة 2019 ترتيب 8 دول عربية اعتمادا على معايير الانفتاح الثقافي والتنوع ومناخ الأعمال وجودة الحياة والتاريخ والمواطنة.

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى والـ22 دوليا، متقدمة على روسيا والبرتغال وتايلاند، تليها قطر في المرتبة الثانية عربيا والـ30 عالميا، وبعدها السعودية الـ31 دوليا، فيما جاءت مصر في المرتبة الرابعة عربيا والـ36 دوليا، واحتل المغرب المرتبة الخامسة عربيا والـ40 دوليا.

ويصدر هذا التصنيف بشكل سنوي عن الموقع الأمريكي US News and World بشراكة مع مجموعة BAV، وجامعة بنسلفانيا الأمريكية.

وأظهر التصنيف أن سويسرا لا تزال أفضل بلد في العالم للسنة الرابعة على التوالي، في حين جاءت كندا في المركز الثاني متجاوزة اليابان التي هبطت إلى المركز الثالث بعدما كانت في المركز الثاني خلال السنة الماضية.

وتم إنجاز هذا التصنيف، الذي يصدر منذ سنة 2016، بناء على استطلاع عالمي شارك فيه 20 ألف شخص من 36 دولة، وينشر في يناير من كل سنة.

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