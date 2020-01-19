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17 حالة إصابة جديدة بـ "الفيروس الغامض" في الصين

الأحد 19 يناير 2020 12:05 م بتوقيت مسقط

17 حالة إصابة جديدة بـ "الفيروس الغامض" في الصين

بكين -العمانية

 سجلت السلطات الصحية في الصين   17حالة جديدة بالإصابة بمرض الرئة الغامض في مدينة ووهان بوسط الصين.

وتوفي اثنان من المرضى في الصين، حتى الآن،  بسبب المرض الرئوي الناجم عن سلالة جديدة من فيروس كورونا، الذي يعتقد أنه نشأ داخل سوق للحيوانات في ووهان.

وقالت السلطات الصحية في ووهان اليوم" إن الرقم المعدل جاء بعد فحص الخبراء للمرضى الذين يعانون من أمراض الرئة غير المعروفة في العديد من المستشفيات. وبذلك يصل العدد الإجمالي للمرضى الذين تم تشخيصهم في الصين إلى 62 حالة".

وذكرت السلطات الصحية أن من بين المرضى الـ 17 الذين تم تشخيصهم حديثًا بالفيروس الجديد، هناك ثلاثة في حالة حرجة، وباقي المرضى حالتهم مستقرة. وستواصل السلطات إجراء الفحوصات على الحالات 
المشتبه بها.

ووضحت منظمة الصحة العالمية  أنه لايوجد "دليل واضح" على انتقال الفيروس من إنسان إلى إنسان.

ويثير ظهور الفيروس المخاوف في هذا الوقت الذي يستعد مئات الملايين من الناس للسفر خلال إجازة رأس السنة الصينية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وتم تسجيل حالات الإصابة بالفيروس في العديد من المدن الصينية وفي دول أخرى مثل تايلاند واليابان.

وفرضت المطارات في العديد من الدول المجاورة للصين إجراء اختبارات حمى على الوافدين. وفي الولايات المتحدة، بدأت مطارات نيويورك وسان فرانسيسكو ولوس إنجليس إجراء فحوصات صحية للقادمين من ووهان. 

 

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