5.772 مليون طن إنتاج دول مجلس التعاون من "الألمنيوم الأولي"

مسقط - الرؤية

بلغ إنتاج "مصاهر الألمنيوم الأولي" في دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة 5.771.854 طنا من الألمنيوم الأولي عالي الجودة في العام 2019 للاستهلاك المحلي والتصدير إلى الأسواق العالمية، وقد جاءت الزيادة البالغ قدرها 363.600 طن خلال العام الماضي بشكل أساسي من توسعة خط الإنتاج رقم 6 بشركة ألمنيوم البحرين.

وواصل منتجو الألمنيوم الأولي وشركات صناعات الألمنيوم التحويلية الحفاظ على موقعها الريادي في السوق الدولية من خلال المساهمة في الوفاء بنسبة 10% من الطلب العالمي على الألمنيوم، حيث تقوم بتصدير ما نسبته 60% من إنتاجها إلى أكثر من 65 دولة حول العالم.

ويُعد المجلس الخليجي للألمنيوم جهة تنسيقية تمثل وتروج وتقوم بحماية مصالح قطاع صناعة الألمنيوم في دول مجلس التعاون الخليجي، تتمثل الأهداف الرئيسية للمجلس في إيجاد منتدى يتم من خلاله تطوير إستراتيجيات للتعامل مع القضايا والتحديات المشتركة التي تواجه قطاع صناعة الألمنيوم في المنطقة ومشاركة أفضل الممارسات بهدف تحسين كفاءة القطاع.