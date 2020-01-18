بالصور.. غرق آسيوي في الإمارات والعثور على جثته بولاية بخاء

عواصم - الوكالات

قالت شرطة رأس الخيمة، إنه تم العثور على جثة الغريق المفقود (آسيوي) في منطقة غمضاء في ولاية بخاء بالسلطنة، بعدما جرفته مياه الوادي أثناء تساقط الأمطار، السبت الماضي، واستمرت عملية البحث لمدة أسبوع.

وقالت شرطة رأس الخيمةن إنه تم العثور على الجثة، عالقة بالصخور على شاطئ منطقة غمضاء بولاية بخاء.

وقد ورد بلاغ لغرفة العمليات من مركز شرطة عمان السلطانية، يفيد بالعثور على جثة شخص يبدو من ملامحه أنه آسيوي الجنسية، عالقة بين الصخور على شاطئ بحر غمضاء، وأنها قد ترجع للشخص المفقود، وعليه تم التنسيق بين الجهات المختصة في وزارة الداخلية الإماراتية وشرطة عمان، وتم الانتقال إلى منطقة غمضاء، برفقة صاحب عمل الآسيوي، ليتعرف إلى الجثة، وبالفعل تعرف إلى جثة العامل.

وقد تم تمشيط المنطقة كاملة ومجرى الوادي داخل الإمارات من قبل فرق البحث والإنقاذ، ولم يتم العثور على المفقود، إلا أن قوة جريان مياه الأمطار دفعت الجثة إلى خارج السد ليصل إلى البحر، الذي نقل جثته إلى منطقة غمضاء.