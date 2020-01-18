نشر منظومة رادار فرنسية على الساحل الشرقي للسعودية

عواصم - الوكالات

قال مسؤولون فرنسيون إن باريس نشرت منظومة رادار على الساحل الشرقي للسعودية لتعزيز دفاعاتها بعد هجمات صاروخية استهدفت منشآت نفطية بها في سبتمبر الماضي.

وأضاف مسؤولون فرنسيون قائلين إنه تم نشر منظومة رادار على الساحل الشرقي للسعودية المطل على الخليج في إطار قوة مهام جاجوار.

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قال في كلمة للجيش الفرنسي: "في شبه الجزيرة العربية والخليج، حيث تتصاعد التوترات، نشرنا في زمن قياسي قوة مهام جاجوار التي ستسهم في طمأنة المملكة السعودية".

واتهمت فرنسا إيران بتنفيذ الهجوم الذي استُخدمت فيه طائرات مسيرة وصواريخ وعطل عمل أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم، وتعهدت باريس بتقديم يد العون لمنع تكراره.