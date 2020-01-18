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الكشف عن خلل جديد في "الطائرة القاتلة"

السبت 18 يناير 2020 01:27 م بتوقيت مسقط

الكشف عن خلل جديد في "الطائرة القاتلة"

 

كشفت مجموعة "بوينج" للطيران عطلا جديدا في برنامج طائراتها "737 ماكس" الممنوعة من التحليق بعد كوارث تحطم 2 منها، مشيرة إلى أنها تأمل بحل المسألة لتجنب تأخرعودة هذه الطائرات للخدمة.

وأفادت الشركة في بيان أمس"نجري عمليات التحديث اللازمة ونعمل مع إدارة الطيران الفدرالية على تقديم هذا التغيير ونبقي زبائننا ومزودينا على علم" بآخر المستجدات.

وأضافت "ضمان أن (طائرات) 737 ماكس آمنة وتفي بجميع المتطلبات التنظيمية قبل عودتها إلى الخدمة، في مقدمة أولوياتنا".

ولم يقدم البيان تفاصيل بشأن طبيعة المشكلة.

وبحسب مصدر مطلع، يتسبب الخلل بتعطيل برامج أخرى على الطائرة عند تشغيلها.

وأفاد المصدر بأن "بوينج" اكتشفت المشكلة الجديدة خلال "مراجعة تقنية" الأسبوع الماضي، واصفا الخلل بـ"البسيط".

وتراجع الشركة حاليا مع إدارة الطيران الفدرالية التعديلات التي تم إدخالها على برنامج التحكم المعروف بنظام تعزيز خصائص المناورة (إم سي أيه إس)، الذي اعتبر السبب وراء تحطم طائرتي رحلة "لايون إير" الإندونيسية وتلك التابعة للخطوط الإثيوبية في كارثتين تسببتا بمقتل ما مجموعه 346 شخصا.

وتم تعليق استخدام طائرات ماكس حول العالم منذ 13 مارس 2019.

ويتعين على سلطات الطيران المدني تحديد التدريب الذي سيحتاج إليه الطيارون على ماكس وتحديد موعد لرحلة تجريبية قبل إعادة الطائرات إلى الخدمة.

وكلفت الصعوبات التي واجهتها مجموعة "بوينج" أكثر من تسعة مليارات دولار في وقت يتوقع أن تتفاقم الكلفة، بينما اضطرت إحدى الشركات الرئيسية المزودة لها لتسريح 2800 موظف.

 

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