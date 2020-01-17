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إصابات ووفيات في الصين إثر انتشار فيروس غامض

الجمعة 17 يناير 2020 10:47 ص بتوقيت مسقط

إصابات ووفيات في الصين إثر انتشار فيروس غامض

بكين - الوكالات

 

كشف مسؤولون صينيون عن تسجيل ثاني حالة وفاة في البلاد، بسبب فيروس غامض أصاب العشرات حتى الآن وظهر في بلدين آسيويين آخرين.

وأعلنت السلطات المحلية، أن رجلا يبلغ 69 عاما توفي في مدينة ووهان في وسط الصين، التي يسود الاعتقاد أنها مركز انتشار هذا الفيروس التاجي الذي ينتمي إلى عائلة فيروس سارس المميت.

وتسبب تفشي الفيروس الغامض بحالة من القلق بسبب ارتباطه بفيروس سارس (متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد) الذي أودى بحياة 349 شخصا في الصين و299 في هونغ كونغ بين عامي 2002 و2003.

وأصيب 41 شخصا على الأقل حتى الآن بالتهاب رئوي مرتبط بالفيروس الجديد الغامض في الصين.

وذكر بيان صدر في وقت متأخر الخميس عن لجنة الصحة في مدينة ووهان، أن 12 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات فيما بقيت حالة 5 آخرين خطرة.

وقالت اللجنة إن الرجل الذي توفي أصيب بالفيروس في 31 ديسمبر الماضي، وبعد 5 أيام تدهورت حالته حيث أصيب بالسل الرئوي وتعطلت العديد من وظائف أعضائه الداخلية.

وتم اكتشاف حالتين أخريين مشابهتين في تايلاند واليابان، حيث ذكرت السلطات في كلا البلدين أن المصابين سبق وان زارا مدينة ووهان الصينية قبل دخولهما المستشفى.

وأعلنت السلطات في ووهان أن سوقا للمأكولات البحرية هي مركز تفشي الفيروس، وقد جرى إغلاق هذه السوق في الأول من يناير.

وحتى الآن لم يتم تأكيد إن كانت العدوى من شخص إلى آخر هي سبب تفشي الفيروس، لكن لجنة الصحة قالت إن هذه الفرضية "لا يمكن استبعادها".

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