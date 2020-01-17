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حظر شامل على إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت

الجمعة 17 يناير 2020 10:44 ص بتوقيت مسقط

حظر شامل على إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت

الكويت - الوكالات

أعربت الخارجية الكويتية عن استيائها لقرار الفلبين فرض حظر شامل على إرسال العمالة للكويت، على خلفية مقتل خادمة منزلية فلبينية على أيدي أرباب عملها مجددا.

وعبرت الوزارة على لسان مساعد وزير الخارجية الكويتي للشؤون القنصلية سامي الحمد، عن أسفها "البالغ" للقرار الصادر عن السلطات الفلبينية يوم أمس.

وفي تصريح صحفي وصف الحمد الجريمة المرتكبة بحق المواطنة الفلبينية بـ"البشعة والغريبة"، واعتبرها "اعتداء على المجتمع الكويتي وقيمنا الإسلامية".

ودعا الفلبين إلى الانخراط في اللقاءات والمشاورات الثنائية باعتبارها الوسيلة الأنسب لبحث قضية العمالة الفلبينية و"تجاوز أي قرارات أو مواقف قد يضر اتخاذها بالعلاقات الثنائية بين البلدين".

وكانت وسائل الإعلام الفلبينية أفادت، بأن مانيلا قررت، فرض حظر شامل على إرسال العمال الفلبينيين إلى الكويت، بعد أن أظهر تشريح جثة الخادمة جينيلين فيلافيندي تعرضها للتعذيب والإيذاء الجنسي من أصحاب عملها.

 

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