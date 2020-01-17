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بالفيديو.. طرد راكب سوداني من طائرة سعودية بعد رفضه الخضوع للتفتيش

الجمعة 17 يناير 2020 10:37 ص بتوقيت مسقط

بالفيديو.. طرد راكب سوداني من طائرة سعودية بعد رفضه الخضوع للتفتيش

الخرطوم - الوكالات

علق مصدر في الخطوط الجوية السعودية على امتناع مواطن سوداني الخضوع للتفتيش، بالتأكيد على قانونية إجراءات الشركة بتفتيشها الركاب في الكثير من رحلاتها قبل الدخول إلى الطائرة.

وقال مصدر بالخطوط الجوية العربية السعودية لصحيفة "عكاظ" السعودية، إن الإجراءات التي تتخذها السعودية بتفتيشها الركاب قبل الدخول إلى طائراتها هي إجراءات نظامية تتبعها في كثير من رحلاتها.

وكان مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر رفض مسافر يحمل الجنسية السودانية الخضوع لإجراءات التفتيش قبل الصعود إلى الطائرة بمطار الخرطوم.

وسجل المشهد الذي التقطه المسافر بنفسه بهاتفه الجوال، ما دار من جدل بينه وبين موظفي شركة الخطوط الجوية السعودية أمام باب الطائرة.

وبرر المسافر السوداني رفضه التام للخضوع للتفتيش قبل الدخول إلى الطائرة، بأنه فُتش داخل المطار، الأمر الذي دفع رجال الأمن لإنزال المسافر عن سلم الطائرة وإبعاده بعد الفشل في إقناعه.

 

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