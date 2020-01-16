الخميس, 16 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
20 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

يوم الرحيل

الخميس 16 يناير 2020 05:39 م بتوقيت مسقط

يوم الرحيل

مرثية للمغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه.

سُميا صالح *

 

أرض بها كنت مثل الضوء في البصرِ

يا مانح البحر زهو اللون والأثرِ

 

أوقدت شعلتها فازدان موقفها

وأخجل اليُسر فيها ضفة العُسِرِ

 

كانت يداك يفيض العشب بينهما

والمجد يهزم دوماً سيرة الخَطَرِ

 

فمسقط الضوء جسم كنتَ خافقه

ودعته بالأسى والدمع في النظر

 

قابوس كنت بهذه الأرض أوردة

فالنخل يروي حديث الجود للزهر

 

قد كنت عمراً مشت في الناس نخوته

حتى تسامت عظيما خطوة العمر

 

ألهمتَ للجيل آفاقاً مكللة

فيها البناء يحاكي كف مُفتخرِ

 

يا ليت كل الذي أعطيتَ بارقه

يفدي حضورك حد الصمت بالسفر

 

مازال للدمع سطراً بات يكتبه

على ربا الوقت من ليل الى السَحرِ

 

لو كان ينفع أو يحيي الأُلى رحلوا

صرنا سحابا ونتلوا سورة المطرِ

 

واحسرتاه ترامى الحزن في مدن

أضحت يتاماك يا ترنيمة العُصُرِ

 

ويسألون متى اللقيا وقد غرقوا

في لجة الحزن بين النوم والسَهرِ

 

ويرسلون مكاتيباً بلا ورق

يفتتون بها قلباً من الحجرِ

 

إنا فقدناك ياقابوس قد نَزفتْ

يوم الرحيل قلوب الفقد بالبصرِ.

 

 

* شاعرة سورية

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

13 يناير 2020

يوم الرحيل والبيعة

المزيد

07 ديسمبر 2017

بالفيديو.."يوم الرحيل" لأصالة تقترب من الـ20 مليون مشاهدة

المزيد

12 يونيو 2018

الرحيل نحو حبيبة تدعى ( نهار )

المزيد

17 ديسمبر 2015

الجزائري محرز يستبعد الرحيل عن ليستر في يناير

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"السياحة" تطالب الفنادق بوقف الأنشطة الفنية والموسيقية

المحليات - أخبار

السلطنة تسجل درجات حرارة منخفضة غير مسبوقة

المحليات - أخبار

السلطان قابوس.. شمس أنارت نهضة عمان المباركة في 5 عقود

المحليات - أخبار

"فورين أفيرز" الأمريكية: جلالة السلطان هيثم بن طارق قائد هادئ وقادر على مواجهة مختلف التحديات

المحليات - أخبار

بالفيديو والصور: مياه الأمطار تقتحم المنازل في مسقط .. وتعدد بلاغات الاحتجاز

المحليات - أخبار

185.55 مليون ريال .. أرباح بنك مسقط في 2019

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي القسم سلطانا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالأسماء.. نسب وعائلة جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 مراسيم سلطانيّة رسمت المسار السياسي لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 دول عربية تعلن الحداد لمدة 3 أيام على وفاة السلطان قابوس

دولي - أخبار

تعرف على السيرة الذاتية لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

وصية السلطان قابوس: هيثم بن طارق آل سعيد سُلطانًا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة