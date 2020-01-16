في وقت لاحق اليوم .. مجلس الشيوخ الأمريكي يتلقى رسميا مادتي اتهام ترامب بالتقصير

واشنطن - العمانية

يتلقى مجلس الشيوخ الأمريكي رسميًا في وقت لاحق اليوم مادتي اتهام الرئيس دونالد ترامب بالتقصير تمهيدًا لمحاكمة برلمانية ستجرى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

وأشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى أنه تم الإعلان عن التوقيت في قاعة مجلس الشيوخ بعد أن خرج مديرو إجراءات العزل من مجلس النواب لإلقاء المادتين في مراسم رسمية بالكونجرس .

وأوضحت أن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل عضو الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب أوضح ان المحاكمة ستبدأ بجدية يوم الثلاثاء .

ومن المقرر أن يُطلب من مديري الجلسة السبعة بمجلس النواب وهم جميعًا أعضاء بالمجلس تلاوة مادتي العزل بحلول الظهيرة بالتوقيت المحلي .. وبعد ذلك سيدعو مجلس الشيوخ رئيس المحكمة العليا جون روبرتس للحضور إلى المجلس بعد ساعتين لرئاسة العملية التي تشهدها أمريكا للمرة الثالثة فقط في تاريخها .. وسيقوم روبرتس بمطالبة كل عضو بمجلس الشيوخ بحلف اليمين.