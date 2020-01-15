الأربعاء, 15 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
17 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

"فورين أفيرز" الأمريكية: جلالة السلطان هيثم بن طارق قائد هادئ وقادر على مواجهة مختلف التحديات

الأربعاء 15 يناير 2020 07:10 م بتوقيت مسقط

"فورين أفيرز" الأمريكية: جلالة السلطان هيثم بن طارق قائد هادئ وقادر على مواجهة مختلف التحديات

واشنطن - العمانية

قالت مجلة " فورين افيرز" الأمريكية إنّ الإرادة السياسية التي عبّر عنها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم -حفظه الله ورعاه- كافية لحل ومواجهة مختلف التحديات التي تواجه ليس فقط السلطنة بل مختلف دول المنطقة في الآونة الحالية، الأمر الذي سوف يؤهل عمان للحفاظ على مصداقية دورها على الصعيد المحلي والمكانة الإقليمية التي تتمتع بها.

ووصفت المجلة الأمريكية التي يصدرها مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي في تقرير نشرته أمس في عددها الجديد جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور بأنه قائد هادئ استهل عهده بالالتزام "باتباع نهج السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور، والمبادئ التي أكدها للسياسة الخارجية للسلطنة، في التعايش السلمي بين الأمم والشعوب، وسلوك حسن الجوار بعدم التدخل في شؤون الآخرين، مؤكدة أن عمان في عهد قابوس، أصبحت أيضًا قوة للاستقرار في منطقة الخليج وأسهمت في نزع فتيل العديد من الأزمات التي هددت أمن واستقرار المنطقة بل والعالم أجمع.

وأشادت المجلة بإعلان جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور بالحفاظ على دور عُمان كوسيط مستقل، وقالت إن الأوساط السياسية العربية والعالمية تتوقع ذلك من جلالته وبأن يواصل تقليد سلفه المتمثل في الدبلوماسية الهادئة، ويعمل كجسر بين الولايات المتحدة وإيران ومختلف دول الإقليم ودعم نهج التسامح الذي عرف العالم به السلطنة على مدار الخمسين عاما الماضية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

18 يناير 2017

هيثم بن طارق: التوجيهات السامية نهج لتعزيز الهوية العمانية في مواجهة التحديات

المزيد

25 مارس 2019

هيثم بن طارق يتفقد سير العمل في "مختبر الثورة الصناعية الرابعة".. ويتعرف على مقترحات تجاوز التحديات

المزيد

12 يناير 2020

جلالة السلطان هيثم بن طارق على خطى دعائم التنمية الوطنية للسلطان قابوس

المزيد

13 يناير 2020

عُمان صديقة الجميع.. نهج قابوسي حكيم يسير على دربه جلالة السلطان هيثم بن طارق

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"فورين أفيرز" الأمريكية: جلالة السلطان هيثم بن طارق قائد هادئ وقادر على مواجهة مختلف التحديات

المحليات - أخبار

بالفيديو والصور: مياه الأمطار تقتحم المنازل في مسقط .. وتعدد بلاغات الاحتجاز

المحليات - أخبار

185.55 مليون ريال .. أرباح بنك مسقط في 2019

الاقتصاد - محلي

سلاسة تولي جلالة السلطان هيثم بن طارق الحكم ترسخ الثقة في الاقتصاد الوطني

الاقتصاد - محلي

تحذيرات من الأمطار الغزيرة في مسقط .. وموج البحر إلى 3 أمتار

المحليات - أخبار

الشرطة والدفاع المدني تحذران من غزارة الأمطار.. وسقوط مركبة من أعلى جسر حلبان.. وازدحام مروري بمعظم الطرق

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي القسم سلطانا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 مراسيم سلطانيّة رسمت المسار السياسي لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالأسماء.. نسب وعائلة جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 دول عربية تعلن الحداد لمدة 3 أيام على وفاة السلطان قابوس

دولي - أخبار

تعرف على السيرة الذاتية لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

وصية السلطان قابوس: هيثم بن طارق آل سعيد سُلطانًا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة