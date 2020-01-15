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جلالة السلطان هيثم بن طارق يستقبل ملك مملكة بلجيكا

الأربعاء 15 يناير 2020 01:52 م بتوقيت مسقط

جلالة السلطان هيثم بن طارق يستقبل ملك مملكة بلجيكا

 

مسقط – العمانية

 استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم – حفظه الله ورعاه – بقصر العلم العامر صباح اليوم جلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا والوفد المرافق لجلالته الذي وصل إلى البلاد لتقديم التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه-.

 وقد قدم جلالة الملك فيليب خلال لقائه بجلالة السلطان المعظم خالص التعازي وصادق المواساة في هذا المصاب الجلل.

 من ناحيته أعرب جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه - عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك والوفد المرافق له على تعازيهم الخالصة ومواساتهم الصادقة

حضر اللقاء معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني ومعالي نصر بن حمود الكندي أمين عام شؤون البلاط السلطاني ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية وصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد.

 

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