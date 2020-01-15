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نزوح 53 ألف شخص بسبب ثوران بركان في الفلبين

الأربعاء 15 يناير 2020 11:04 ص بتوقيت مسقط

نزوح 53 ألف شخص بسبب ثوران بركان في الفلبين

 

مانيلا - العمانية

 نزح قرابة 53 ألف شخص على الأقل من المناطق المعرضة للخطر بالقرب من بركان ثائر في الفلبين اليوم الأربعاء.

 وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن بركان "تال" في مقاطعة " باتانجاس " 66 كيلومترًا جنوب مانيلا  والذي يقع في منتصف بحيرة تحمل نفس الاسم بدأ في نفث الرماد بشكل متقطع يوم السبت الماضي.

 وأشارت إلى أنه تم إجلاء السكان من بلدات في مقاطعتي باتانجاس وكافيت لكن بعض الرجال مكثوا لرعاية ممتلكاتهم ومواشيهم مبينة أن فرق الطوارئ بما في ذلك الشرطة والجنود شوهدت وهي تمشط المدن المتضررة للتأكد من أن الجميع غادروا وسط تقارير تفيد بأن بعض الناس تجنبوا النصائح الرسمية وعادوا إلى ديارهم بعد البقاء في مراكز الإخلاء المكتظة.

 

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