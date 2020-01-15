الأربعاء, 15 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
17 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

روسيا: حفتر كان إيجابيا.. وأردوغان: سألقنه درسا

ألمانيا تستضيف مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا.. الأحد

الأربعاء 15 يناير 2020 09:47 ص بتوقيت مسقط

ألمانيا تستضيف مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا.. الأحد

عواصم - الوكالات

نقلتْ وكالة إنترفاكس الروسية، أمس، عن وزارة الدفاع قولها: إنَّ خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) كان إيجابيا إزاء اتفاق لوقف إطلاق النار صيغ في محادثات بموسكو، وإنه سيأخذ يومين في مناقشة الاتفاق.

ونسبتْ إنترفاكس إلى الوزارة قولها إنَّ استعدادَ طرفيْ الصراع الليبي لدعم وقف لإطلاق النار أشاع أجواء إيجابية وسط مسعى دبلوماسي لإرساء الاستقرار في ليبيا.

وأكدت ألمانيا أنَّها ستستضيف مؤتمرا يوم الأحد في برلين لدعم مساعي الأمم المتحدة لتحقيق السلام والمصالحة في ليبيا. وقالت الحكومة الألمانية -في بيان- إنَّ من بين المشاركين في المؤتمر مُمثلين للولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وتركيا وإيطاليا والأمم المتحدة. وأضافت أنها وجهت الدعوة أيضا لفائز السراج الذي يرأس حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، ومقرها طرابلس، وخليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي).

من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، إنَّ بلاده لن تتوانى عن "تلقين" خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) "درسا"، إذا واصل هجماته على الحكومة الليبية المعترف بها دوليا.

وأخفقت تركيا وروسيا في إقناع حفتر بتوقيع اتفاق ملزم بوقف إطلاق النار لوقف هجوم بدأه قبل تسعة أشهر لانتزاع السيطرة على العاصمة الليبية من القوات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

ووقع فائز السراج رئيس وزراء حكومة الوفاق، ومقرها طرابلس، على اتفاق وقف إطلاق النار بعد محادثات غير مباشرة في موسكو، لكن حفتر غادر العاصمة الروسية دون أن يوقع عليه. وقال السراج لرويترز في يونيو إنه لن يجلس مرة أخرى مع حفتر أبدا.

وقال أردوغان إن حفتر "فر هاربا". وأضاف في كلمة أمام أعضاء البرلمان من حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه: "إذا استمرت هجمات حفتر الانقلابي على الشعب والحكومة الشرعية في ليبيا، فلن نتوانى أبدا عن تلقينه الدرس الذي يستحقه". وتابع قائلا: إنَّ تركيا تجمعها روابط تاريخية واجتماعية عميقة مع ليبيا، وأن حفتر كان بإمكانه السيطرة على الدولة بأسرها لو لم تتدخل أنقرة.

وقال إنَّ تركيا ستنضم إلى ألمانيا وبريطانيا وروسيا في قمة تنعقد في برلين يوم الأحد. ولم يؤكد مكتب حفتر ولا قواته رسميا رفضه لاقتراح وقف إطلاق النار، لكنَّ موقعًا إلكترونيًّا مرتبطًا بقوات حفتر قال إنه لن يوقع على الاتفاق.

ولم يجتمع حفتر والسراج وجها لوجه في موسكو وجرت المحادثات بينهما عبر وسطاء أتراك وروس. وكان آخر لقاء مباشر بينهما في أبوظبي في فبراير 2019، قبل أن تنهار المحادثات حول اتفاق لتقاسم السلطة وحرك حفتر قواته صوب طرابلس في أبريل، بعد أن بسط نفوذه خارج شرق وجنوب ليبيا.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

08 مارس 2017

السلطنة تستضيف مؤتمرا دوليا لمنظمات التدريب يناقش تحديات الموارد البشرية.. 9 أبريل

المزيد

22 أبريل 2019

"صحار الدولي" يرعى مؤتمرا دوليا للتغذية العلاجية

المزيد

30 أبريل 2018

"لجنة الرياضيات" تنظم مؤتمرا دوليا حول المناهج المبتكرة.. أكتوبر المقبل

المزيد

08 يناير 2018

"ميسرة" ترعى مؤتمرا دوليا حول الصيرفة والتمويل الإسلامي

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الشرطة والدفاع المدني تحذران من غزارة الأمطار.. وسقوط مركبة من أعلى جسر حلبان.. وازدحام مروري بمعظم الطرق

المحليات - أخبار

هطول أمطار متفاوتة الغزارة على مسقط وشمال وجنوب الباطنة

المحليات - أخبار

وسائل الإعلام العربية والعالمية تُواصل إبراز مآثر السلطان قابوس.. وتشيد بالانتقال السلس للسلطة

المحليات - أخبار

قرار بغلق شارع السلطان قابوس .. صباح الغد

المحليات - شرطة

جلالة السلطان يستقبل هلال الرواحي "الخطاط الخاص لجلالة السلطان قابوس"

المحليات - أخبار

3 أحداث فارقة في التاريخ العُماني الحديث

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي القسم سلطانا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 مراسيم سلطانيّة رسمت المسار السياسي لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالأسماء.. نسب وعائلة جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 دول عربية تعلن الحداد لمدة 3 أيام على وفاة السلطان قابوس

دولي - أخبار

تعرف على السيرة الذاتية لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

وصية السلطان قابوس: هيثم بن طارق آل سعيد سُلطانًا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة