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حتى الأول من مارس المقبل

"الكتاب والأدباء" تفتح باب الترشح للانتخابات بالقوائم

الثلاثاء 14 يناير 2020 07:48 م بتوقيت مسقط

"الكتاب والأدباء" تفتح باب الترشح للانتخابات بالقوائم

 

مسقط – الرؤية

 

فتحت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء باب الترشح للانتخابات بالقوائم حتى الأحد الموافق الأول من مارس المقبل، وفق ما نصت عليه النظم واللوائح القانونية لقانون الجمعيات، والنظام الأساسي للجمعية العمانية للكتاب والأدباء.

ووجه مجلس إدارة الجمعية برئاسة المكرم المهندس سعيد بن محمد الصقلاوي دعوته إلى كافة الكتاب والأدباء في السلطنة، أعضاء الجمعية العمومية ممن لديهم الرغبة في تسيير أعمال الجمعية في فترتها المقبلة، لتشكيل قوائم خاصة بهم والعمل عليها لخوض الانتخابات القادمة المزمع تنظيمها في مارس المقبل. وذكر الصقلاوي أن الباب مفتوح أمام الأعضاء لإيجاد حراك ثقافي أدبي عماني، وتفعيل أدوارهم بما ينص عليه النظام الأساسي للجمعية العمانية للكتاب والأدباء.

وينص النظام الأساسي للجمعية على استحقاق الأعضاء الفاعلين في الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ممن أكملوا ستة أشهر ميلادية، بما لا يخل بما ورد ذكره في المادة (6)، من تاريخ قبول عضويتهم، الترشح لعضوية مجلس الإدارة على شكل قائمة يفضل أن تكون وفق المادة (3) من النظام الأساسي للجمعية، "الشعر، والقصة والرواية، والكتابة المسرحية، والنقد الأدبي والمقال، والترجمة الأدبية أو أية نشاطات أخرى تندرج تحت صنوف الكتابة الأدبية"، بشرط ألا تقل القائمة عن سبعة أشخاص ولا تتجاوز 12 عضوًا وفق المادة (39) من النظام الأساسي للجمعية.

ووفق المادة (12) من اللائحة يجب أن تتقدم كل قائمة للجمعية بطلب الترشح برسالة إلى رئيس مجلس الإدارة الحالي متضمنة الأسماء المترشحة وسيرهم الذاتية ومشوارهم الإبداعي وبرنامج العمل الذي تعتزم تطبيقه في مرحلة السنتين القادمتين قبل اجتماع الجمعية بمدة لا تقل عن عشرة أيام.

ولكل قائمة الحق في إعلان ترشحها بالصحف اليومية مع برنامج العمل الخاص بها، بعد إشعاره بالموافقة وذلك وفق المادة (13)، ويجب على كل قائمة أن تحدد ممثلا لها يقوم بعرض برنامج القائمة أمام الجمعية العمومية في مدة لا تزيد عن 10 دقائق قبل فتح باب الاقتراع في يوم الانتخابات.

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