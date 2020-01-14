جلالة السلطان هيثم بن طارق يستقبل رئيس جمهورية الصومال

مسقط -العمانية

استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم -حفظه الله ورعاه- بقصر العلم العامر اليوم فخامة محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفدرالية والوفد المرافق له .

وقد أعرب فخامته عن خالص تعازيه ومواساته لجلالته والأسرة المالكة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - طيب الله ثراه -.



ومن جانبه أعرب جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس الصومالي على التعازي والمواساة الصادقة في هذا المُصاب الجلل، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجنب الشعب الصومالي الشقيق كل مكروه.

رافق فخامته خلال زيارته معالي أحمد عيسى عوض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وعدد من المسؤولين .



حضر مراسم العزاء بمعية جلالته أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.