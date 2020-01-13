"تويتر" بعد رحيل السلطان قابوس: تغريدات مبللة بالدموع.. وأمنيات بغد مزدهر

الرؤية - محمد قنات

حالة من الحزن العميق؛ الممزوج بالأمنيات الطيبة، سادت منشورات المُغردين على موقع تويتر في اليوم الثاني بعد رحيل جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه. وفي الوقت الذي نشروا فيه الدعوات الصادقة بالرحمة والمغفرة، عبروا عن أمنياتهم للسلطنة بأن تنعم بمزيد من الاستقرار والأمن والتقدم والازدهار في مسيرة النهضة على يد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المُعظم - حفظه الله ورعاه-.

ونشرت صاحبة حساب باسم عُمانية على حسابها تغريدة: "اللهم اعنه على فعل الخيرات وإسعاد المُواطنين والنهوض بالوطن إلى أعلى مراتب التقدم والازدهار.. اللهم استجب للدعاء. فيما نشر بدر الحارثي تغريدة كتب فيها: ستبقى معادن الرجال كالذهب لا تصدأ مهما طال الزمان، وأرفق التغريدة بصورة للسلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه تجمعه بالشيخ زايد آل نهيان - طيب الله ثراه- وكتب أسفل الصورة: إصرار السلطان على مرافقة الشيخ زايد إلى باب الطائرة.

ونشرت فاطمة حارب على حسابها: "لا تحسب الفراق هيناً، لو كان هيناً ما سمي عام فراق النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة بعام الحزن، واليوم سنطلق على هذا العام عام اليتم من بعدك يا أبانا قابوس".

فيما دعمت زيانة الوهيبي تغريدتها بصورة لجموع المشيعين لجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه وكتبت في التغريدة "هكذا تتوافد الجموع عندما يكون حب القائد عظيماً، قابوس سكنت القلوب ولن ننساك".

وقال الشيبة خلفان في تغريدة على حسابه بعد أن نشر صورة لحضرة جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم وهو يستقبل المعزين "على ذات الدرب سائرون، وبإخلاصنا لوطننا وقيادتنا ملتزمون، مولاي جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور حفظك الله ورعاك أنت من توسم فيك رمزنا الخالد السُّلطان قابوس فقيد الأمة الصفات والقدرات لتحمل الأمانة.. حفظ الله عُماننا قيادة وشعباً من كل مكروه وسوء".

وقال خليفة الهنائي في تغريدة له: عُمان مقبلة على نهضة عظيمة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم تشبه في مقدارها النهضة التي أوجدها جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه، لكن بصورة تتناسب مع المرحلة القادمة بإذن الله، فلنكن يدًا واحدة مع قيادتنا، ومن أحب عُمان فليصلح نفسه ويساهم في نهضتها.

ونشر المُغرد عبد الله العبري صورة تجمع حضرة جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمورالمعظم بجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه، وكتب عليها جلالته كان يتابع مشاريع وطنية في البحث العلمي، خاصة برؤية عُمان 2040، وختم التغريدة بقوله "كلنا يد واحدة مع جلالته لمواصلة البناء والعمل لتكون عُمان في مكانة أفضل كل يوم".

وغرد إسحق الهشامي بقوله "سيكون الشعب بإذن الله تعالى مع حضرة صاحب الجلالة هيثم بن طارق بن تيمور المُعظم، مثلما كان مع جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه. ونشر المغرد أحمد الحجري على صفحته بتويتر صورة لحضرة صاحب الجلالة هيثم بن طارق بن تيمور المعظم وكتب عليها "في مبسمه عطف وحنان وكبار، وفي هيبته عز وشموخ وإجلال، سلطاننا هيثم، يحفظك ربي على نهج الأبطال".