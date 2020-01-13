الإثنين, 13 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
22 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. كتاب وآراء
  4. عرض الخبر

"قابوس ما مات.. وأنتوا موجودين"

الإثنين 13 يناير 2020 04:19 م بتوقيت مسقط

"قابوس ما مات.. وأنتوا موجودين"
يوسف عوض العازمي

يوسف عوض العازمي
المزيد من المقالات
"قابوس ما مات.. وأنتوا موجودين" رحل.. وتركها للذاكرة! الكويت.. في "الرؤية" مبتدعات أدبية!

يوسف عوض العازمي

 

"مُتعتي هى أن أرى بلدي وأرى شعبي بالصورة التي تخيلتها من أول يوم تسلمت فيه السلطة" - قابوس بن سعيد

 

تُوفِّي السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور سلطان عمان -طيب الله ثراه وغفر له وتجاوز عنه وأسكنه فسيح جناته- هذا قضاء الله وقدره، وكما قال سبحانه: "كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ" (الرحمن:26).

وكان مما لفت الأنظار هو الانتقال السلس والهادئ للسلطة، وكانت بصمات الراحل الكبير بارزة في كل سطر من سطور الانتقال المرن، كان الهدوء والسلاسة والحنكة في طريقة توصيل إدارة الحكم، كان التاريخ العماني يكتب هذه اللحظات بأحرف من ذهب، تبين عراقة واتزان البيت الحاكم بهذا البلد العربي العزيز.

ففي العام 1996م، شكل السلطان قابوس مجلس الدفاع الأعلى، ووضع نظام الحكم الذي يحدِّد آليات نقل السلطة بعد وفاته؛ حيث كانت الطريقة الفريدة هي أن الأسرة الحاكمة تجتمع لمدة ثلاثة أيام بعد وفاة السلطان لاختيار خليفته، فإن لم تستطع الوصول إلى قرار باسم السلطان الجديد، تتم دعوة مجلس الدفاع الأعلى للانعقاد وفتح وصية السلطان قابوس، وهي ورقة تحفظ في مكانين في العاصمة مسقط، وفي مدينة صلالة، ويجب أن تكونا الورقتان متطابقتين، وبعد فتح الوصية يتبين بوضوح المرشح السلطاني، ورغم أن هذه الوصية غير ملزِمَة، إلا أن الأسرة المالكة الكريمة التزمت بما فيها، وتمت مبايعة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطانا لعمان، وسارت واكتملت مراسم التنصيب بسلاسة تامة.

هناك شخصيات يتوقف عندها التاريخ، وتتمحور حولها الأحداث، وتشكل ناصية انتقال بين تاريخ سابق وتاريخ مقبل، ولها التأثير حتى على تشكيل كلمات وصف الزمان، ومنها في العصر المعاصر السلطان قابوس بن سعيد، هذا القائد الذي آمن ببلاده وبقدرة شعبه على التغيير وتبديل مراحل الضياع إلى مراحل الطريق الصحيح نحو الأمن والاستقرار.

عاصر وواجه الراحل الكبير الكثير من الأزمات الدولية بدءًا من الحرب الباردة والتحولات الإقليمية عام 1979م كالغزو السوفييتي لأفغانستان، وقيام الثورة الإيرانية، واتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية في كامب ديفيد، وبعد ذلك اتفق مع قادة دول الخليج العربية لتأسيس مجلس التعاون، الذي كان ولا يزال مجمعا عربيا نادر الاستمرار.

تميزت سياسة الفقيد الكبير بالابتعاد عن سياسة المحاور والاستقطابات الإقليمية والدولية، ونأَى ببلده عن الخلافات الدولية، فبينما كانت بعض دول المنطقة القريبة تعيش الهواجس والنزاعات والحروب، كانت السلطنة تعيش باستقرار وهدوء بحكمة السلطان الذي حفظ بلاده وأبعدها عن سياقات التشرذم والخلاف.

وكمواطن كويتي، أحتفظ للسلطان قابوس وللشعب العماني الوقفة الأخوية الصادقة مع الحق الكويتي إبان الغزو العراقي الغاشم لبلدنا الكويت؛ حيث قدمت السلطنة كل شيء من أجل عودة الكويت على كافة السبل، إلى أن توجت هذه الوقفة الجليلة المباركة بإرسال قوات عسكرية عمانية للمشاركة في حرب تحرير الكويت، كذلك كان في السلطنة مواطنون كويتيون تم التعامل معهم كعمانيين وتمت استضافتهم كأهل دار وليسوا لاجئين، وهذا ما حصل بالضبط، ولا يزال الكويتيون يتذكرون هذه الوقفات بمزيد من الفخر والاعتزاز والمحبة الخالصة.

أتقدَّم بخالص التعزية للشعب العماني الشقيق، ولجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور في الفقيد الكبير الذي أحبه الجميع، خاصة في الكويت التي كانت كلمات أميرها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- مُعبِّرة بصدق؛ إذ قال إنه  "تقاسم معه الأعباء والمسؤوليات"؛ مما يدل على عمق العلاقة بين القيادتين.. سدد الله خطاهما لما فيه من خير للبلدين.

 

* من كلمة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال تقديم واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس - طيب الله ثراه.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

12 يناير 2020

بالفيديو.. أمير الكويت لجلالة السلطان: "قابوس ما مات وإنتوا موجودين"

المزيد

02 نوفمبر 2016

أسامة.. بأي ذنب مات؟!

المزيد

05 يناير 2020

مات سليماني.. لتولد التوابع على أكثر من جبهة

المزيد

12 يناير 2016

مات الابن فاحتفظ الوالدين بالجثة حتى "التعفن"

المزيد

كتاب آخرين

حمود الطوقي

كاتب

أفلح الصقري

كاتب

طه زهران

كاتب

عمرو عبد العظيم

كاتب

اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

خادم الحرمين يغادر الرياض متوجها إلى مسقط

دولي - أخبار

تأثر أجواء السلطنة بمنخفض جوي .. الثلاثاء والأربعاء

المحليات - أخبار

الأمين العام للأمم المتحدة: السلطان قابوس التزم بنشر السلام والتفاهم والتعايش في العالم

دولي - أخبار

رويترز: "الفرقاء" يجتمعون في عُمان لتقديم التعازي في وفاة السلطان قابوس

دولي - أخبار

جلالة السلطان يواصل استقبال جموع المُعزين

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

قرار بإلغاء مهرجان مسقط 2020

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي القسم سلطانا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 مراسيم سلطانيّة رسمت المسار السياسي لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالأسماء.. نسب وعائلة جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 دول عربية تعلن الحداد لمدة 3 أيام على وفاة السلطان قابوس

دولي - أخبار

تعرف على السيرة الذاتية لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

وصية السلطان قابوس: هيثم بن طارق آل سعيد سُلطانًا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة