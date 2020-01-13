جلالة السلطان يستقبل مبعوث رئيسة جمهورية سنغافورة

مسقط -العمانية

استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم -حفظه الله ورعاه- بقصر العلم العامر اليوم معالي ماساجوس ذو الكفلي وزير البيئة وموارد المياه والوزير المسؤول عن الشؤون الإسلامية السنغافوري والوفد المرافق له مبعوث فخامة الرئيسة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة.

ونقل المبعوث السنغافوري إلى جلالته والأسرة المالكة تعازي ومواساة فخامة الرئيسة السنغافورية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه-.

ومن جانبه أعرب جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيسة السنغافورية على التعازي والمواساة الصادقة في هذا المُصاب الجلل، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجنب الشعب السنغافوري الصديق كل مكروه.

حضر مراسم العزاء بمعية جلالته أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة.