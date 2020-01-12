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استمرار هطول الأمطار على بعض المناطق وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

الأحد 12 يناير 2020 02:32 م بتوقيت مسقط

استمرار هطول الأمطار على بعض المناطق وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

 

مسقط - الرؤية

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى تواجد السحب على أجزاء من محافظة مسندم وسواحل بحر عمان وأجزاء من جبال الحجر مع فرص هطول أمطار متفرقة، بالإضافة إلى تصاعد الغبار والأتربة بفعل الرياح الشمالية الغربية النشطة على محافظات الظاهرة وجنوب الشرقية والوسطى وظفار.

وأشارت الأرصاد إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة تزامنا مع نشاط الرياح الشمالية الغربية بوجه عام على معظم محافظات السلطنة قد تؤدي الى تشكل الصقيع في المناطق الجبلية (تدني درجات الحرارة لما دون الصفر المئوي) مع وجود احتمالية لتساقط الثلوج على المناطق الجبلية المرتفعة.

وشهدت اليوم بعض المناطق في شمال الباطنة والبريمي هطول أمطار متفرقة مع رياح باردة تمتد الأمطار تدريجيا لجنوب الباطنة وأجزاء من الظاهرة وفي المساء نحو مسقط وأجزاء من الداخلية.

 

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