الأحد, 12 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
19 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

رحم الله قابوس ووفق ولاة أمورنا السداد

الأحد 12 يناير 2020 10:20 ص بتوقيت مسقط

رحم الله قابوس ووفق ولاة أمورنا السداد

 

علي الكثيري |صلالة

 

ترجل فارس عمان وباني نهضتها الحديثة، إلى مثواه الأخير، وقد توحدت الأمة حوله ووقف شعبه معه لصناعة مجد وبناء وطن وفكر متجدد خالٍ من العصبية والإثنية والفتنة المذهبية، وجعل عمان مقصدا للسلام والقيم الإنسانية، وأرسى دعائم الأخلاق الحميدة والتعايش والوئام، بين أفراد الشعب العماني، وجعل هذا الفكر مثلا يحتذى به وقول مأثور في كل أقطار العالم، واليوم بعد هذه السيرة الذهبية والمثل العليا التي وضعها منهاجا للعمل والبناء السليم، لا يريد من دنياه إلا أن يحافظ هذا الشعب على ما بناه والسير على خطاه والحفاظ على وحدته ومكتسبات وطنه والذود عنها، وألا يترك للدسائس سبيلا للتسلل إليه والنخر في طوده الصلب الذي أُسست عمدانه ببناء متين لا يقبل الانحناء والخضوع والاستسلام والانكسار.

رحم الله السلطان قابوس وأسكنه فسيح جناته، وحفظ الله عمان وأهلها وجنبها كل شر، ووفق ولاة أمورها السداد ووفر لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الحفاظ على النهج السامي في الحكم وإرساء دعائم الوحدة الوطنية، وجنَّبَ عمان كل فتنة وشقاق ووحد شعبها في التعاطي الإيجابي مع المرحلة الجديدة لخدمة الوطن والأمة والحفاظ على المكتسبات والقيم والمثل العليا التي أرسى دعائمها المغفور له السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد. والله كريم لطيف بالعباد دامهم يخافونه ويعملون بتعاليم دينه وسنة نبيه الأمين

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

11 نوفمبر 2019

رحم الله ابن مريخ

المزيد

16 فبراير 2016

رحم الله النبّاش الأول!

المزيد

13 مايو 2015

رحم الله شيخنا خلفانا

المزيد

20 مايو 2019

رحم الله أبي

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

جلالة السلطان يستقبل الأمير تشارلز والرئيس التونسي

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

جلالة السلطان يستقبل أمير قطر

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الملوك والرؤساء ينعون السلطان قابوس.. ودول عربية تعلن الحداد وتنكيس الأعلام

دولي - أخبار

"كراسي السلطان قابوس العلمية".. اهتمام سامٍ بالمعرفة والحفاظ على البناء الحضاري

المحليات - أخبار

6 مراسيم سلطانيّة رسمت المسار السياسي لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي القسم سلطانا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بالأسماء.. نسب وعائلة جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 دول عربية تعلن الحداد لمدة 3 أيام على وفاة السلطان قابوس

دولي - أخبار

تعرف على السيرة الذاتية لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

وصية السلطان قابوس: هيثم بن طارق آل سعيد سُلطانًا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

حقيقة "الكود 629"

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

"الرؤية" تفتح دفتر عزاء أمام القراء

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة