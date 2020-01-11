السبت, 11 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
23 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. كتاب وآراء
  4. عرض الخبر

السبت القاتم.. والنهج الدائم

السبت 11 يناير 2020 07:00 م بتوقيت مسقط

السبت القاتم.. والنهج الدائم
محمد بن رضا اللواتي

محمد بن رضا اللواتي
المزيد من المقالات
السبت القاتم.. والنهج الدائم

مُحمَّد بن رضا اللواتي

دَخل السبت الذي توافق مع 11 من يناير عام 2020 للميلاد، بوابة التاريخ، وتبوَّأ في داخل رواق صُناع السلام العالمي مكانة شامخة؛ إذ سيتذكر العالم الرجل الذي عمل ليل نهار لنقل بلد كان غارقا في أشكال من الظلمات، إلى أنواع من الأنوار، حتى أوجد له مكانة بين مصاف تلك الدول التي ما أن يُنطق باسمها، فتتسارع، وعلى الفور، معاني السلام في الذهن مباشرة. لقد ناح "تويتر" ذلك الصباح بوسم "#قابوس_في_ذمة_الله"، بالنحو الذي تصدر قائمة التغريدات الأكثر تعليقا ومشاهدة على مستوى العالم. وبالنسبة للعمانيين، فسوف يغدو في أذهانهم توأما للثلاثاء الموافق 23 يوليو من عام 1970، وما أعجب أن يغدو السبت توأما للثلاثاء في ذاكرة المرء!

غير أنَّ جماعة، فور سماعهم لخبر رحيل المغفور له جلالة السلطان فجر ذلك السبت، تملكهم الرعب على مصير عُمان، فأبدوا توجسا على مصير بلد ظل عصيا على الفتن بأنواعها، ووقف بكل ثبات في جبهة السلام رغم حدة الضغوط، وظنوا بأنه وبعد ذلك السبت القاتم، سيترجل عن الصهوة التي امتطاها قرابة نصف القرن، وسيغدو إلى شفير الانزلاق في وُحُول الاصطفاف أقرب!

وربما ساعدتهم الأوضاع المحيطة بعُمان على الإسراف في القلق إلى هذا الحد، فدخان المعارك الصاروخية في الجوار لم تُطفئ جذوتها الرياح بعد، والشد والجذب نحو جبهة دون أخرى لم يتوقف بعد، كما أن جارا تليدا لا يزال يئن ويرزح تحت وطأة حرب فقدت كل معنى يقبل التصور المنطقي.

وإذا كان هنالك ثمَّة مُبرِّر يُمكن تلمسه لذلك الرعب الذي تملكهم، إلا أنه لا مُبرر لهم في جهلهم بطبيعة المجتمع العماني بتاتا. إنهم تصورونهم سينسون، سراعا، طعم المواطنة التي ذاقوا لذتها على مدى نصف قرن، ورشفوا كؤوس السلام والأمن والاستقرار طوال تلك الأعوام التي استظلوا فيها بظل المغفور له جلالة السلطان قابوس، وهكذا فقد صوروهم بأن لن يلبثوا سويعات إلا وسيهرعون إلى ما قبل حائط النهضة الذي بناه الراحل عام 1970، وكأن المغفور له قائدهم، لم يترك نهجا يُقتدى به، ولم يخلف سياسة يُعمل بها!

مهما كان السبت الراحل قاتما، إلا أنه أودع بين يدي الشعب العماني ثروة يندر أن يكون لمثلها أثر، تتمثل في نهج السلام الدائم كخيار لا بديل عنه للإستراتيجية العمانية الخارجية، ونهج المواطنة الثابت بصفته معلمًا للنسيج الاجتماعي للداخل العُماني.

عُمان هي هي، لن تتغير!

ستظل تمد يد العون لكل من يبحث عن حل، لكي ينأى بنفسه والمنطقة عن ويلات النزاعات وما تستتبعه من مآزق الحروب، وسيظل مجتمعها هو نفسه، الذي مدح فيه كل من زاره، هدوءه وسمته للسلم، وقبوله للآخر المختلف. بالنسبة لعُمان، لا رجعة عن المضي قدما على نهج المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه- وهذا الذي أكده حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، في أول خطاب له، عندما أكد -حفظه الله- أن السلطنة ماضية على نهج سلفه الراحل الكبير.

لقد كان سبتًا قاتمًا فعلا، إلا أنه ترك نهجا دائما، يتسم بالبياض الشديد. الواقع، لقد تضمن إعلانا عن أن عمان، كما عرفها شعبها، وكذلك العالم، هي عُمان، وفقط عُمان.

mohammed@alroya.net

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

24 يوليو 2018

"فن الجودة الوطنية للمصاعد" تحتفل بيوم النهضة المباركة بافتتاح المعرض الدائم للشركة بمسقط

المزيد

17 ديسمبر 2016

هيثم بن طارق يفتتح المعرض الدائم للوثائق والمحفوظات الوطنية غداً

المزيد

22 فبراير 2017

"الوثائق والمحفوظات" تفتتح المعرض المتحفي الدائم في قلعة ممباسا

المزيد

18 يوليو 2018

"فن الجودة للمصاعد" تفتتح معرضها الدائم في "يوم النهضة"

المزيد

كتاب آخرين

حمد بن سالم العلوي

كاتب

يوسف عوض العازمي

يوسف بن علي البلوشي

كاتب

هاجر بنت جمعة اليحيائي

كاتب

اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الملوك والرؤساء ينعون السلطان قابوس.. ودول عربية تعلن الحداد وتنكيس الأعلام

دولي - أخبار

جلالة السُّلطان هيثم بن طارق يؤدي قسم اليمين في جلسة مشتركة لمجلسي عمان والدفاع

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 دول عربية تعلن الحداد لمدة 3 أيام على وفاة السلطان قابوس

دولي - أخبار

قابوس.. في مقعد صدق عند مليك مقتدر

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

50 صورة نادرة لجلالة السلطان قابوس.. من الميلاد حتى الوفاة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالأسماء.. نسب وعائلة جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي القسم سلطانا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تعرف على السيرة الذاتية لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالصور.. مجلس الدفاع يفتح وصية جلالة السلطان قابوس

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

حقيقة "الكود 629"

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

ترامب يشعل الحرب في الشرق الأوسط بقتل قاسم سليماني .. وخامنئي يهدد الأمريكيين بـ"انتقام ساحق"

دولي - أخبار

من هو قاسم سليماني الذي قتلته القوات الأمريكية .. وفيديو جديد للحظة الاغتيال

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة