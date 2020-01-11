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جلالة السلطان هيثم بن طارق يتلقى أول برقية

السبت 11 يناير 2020 03:24 م بتوقيت مسقط

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مسقط- العمانية

تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم- حفظه الله ورعاه- برقية تعزية ومواساة من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم- طيب الله ثراه-.

أعرب سموّه فيها عن بالغ الحزن والأسى وخالص التعازي وصادق المواساة لجلالته وللأسرة المالكة والشعب العماني، مؤكدًا سموه أنه فقد أخًا عزيزًا ورفيق درب تربطه بجلالته علاقة شخصية مميزة سادها الود والمحبة وتقاسم معه الأعباء والمسؤوليات، وبأن العالم فقد برحيله أحد رجالاته العظام كما فقدت السلطنة والأسرة الخليجية والأمتان العربية والإسلامية قائدًا حكيمًا كرس حياته لخدمة وطنه وشعبه وقضايا الأمتين العربية والإسلامية، مشيدًا سموه بما حققته السلطنة في عهده الميمون من نهضة شاملة وتطور كبير شمل مختلف الميادين ما جعلها في مصاف الدول، مبتهلًا سموه إلى المولى جل وعلا أن يتغمد أخاه جلالة السلطان قابوس بن سعيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم- أبقاه الله- والأسرة المالكة والشعب العماني جميل الصبر وحسن العزاء وأن يوفق جلالته ويسدد خطاه لمواصلة مسيرة الخير والنماء التي تشهدها السلطنة ويديم على جلالته موفور الصحة والعافية.

 

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