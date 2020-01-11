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بالأسماء.. نسب وعائلة جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

السبت 11 يناير 2020 11:34 ص بتوقيت مسقط

بالأسماء.. نسب وعائلة جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

مسقط- الرؤية

أدى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم، سلطانا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة.

وعقد مجلس عمان منذ قليل جلسة طارئة في مقره بالبستان، حيث تم أداء القسم.

وجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- هو ابن عم السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه،

وإخوته هم:

1- صاحب السمو السيد طلال بن طارق آل سعيد

2- صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد

3- صاحب السمو السيد قيس بن طارق آل سعيد- رحمه الله

4- صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد

5- صاحب السمو السيد أدهم بن طارق آل سعيد

6- صاحب السمو السيد فارس بن طارق آل سعيد- رحمه الله

 

أخواته:

 

1- صاحبة السمو السيدة كاملة بنت طارق آل سعيد

2- صاحبة السمو السيدة أمل بنت طارق آل سعيد

 

أمه:

السيدة شوانة بنت حمود بن أحمد البوسعيدية

 

زوجته:

السيدة عهد بنت عبدالله بن حمد البوسعيدية

 

أولاده:

1- صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد

2- صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد

 

 

بناته:

1- صاحبة السمو السيدة ثريا بنت هيثم بن طارق آل سعيد

2- صاحبة السمو السيدة أميمة بنت هيثم بن طارق آل سعيد

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