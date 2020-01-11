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تعرف على السيرة الذاتية لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

السبت 11 يناير 2020 10:54 ص بتوقيت مسقط

تعرف على السيرة الذاتية لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

مسقط- الرؤية

أدى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم، سلطانا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة.

وعقد مجلس عمان منذ قليل جلسة طارئة في مقره بالبستان، حيث تم أداء القسم.

وتولى جلالة السلطان هيثم بن طرق العديد من المناصب، فسبق وكان رئيس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية "عمان 2040" ثم وزيرا للتراث والثقافة في فبراير 2002 وحتى 11 يناير 2020، كما شغل العديد من المناصب في وزارة الخارجية ومنها الأمين العام، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية ووزير مفوض.

وتولى رئاسة الاتحاد العماني لكرة القدم بين عامي 1983 و1986 وترأس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأسيوية الشاطئية الثانية التي أقيمت في مسقط 2010.

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