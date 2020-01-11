(#قابوس_في_ذمة_الله) يتصدر تويتر عالميا

مسقط – الرؤية

ما إن أعلن ديوان البلاط السلطان وفاة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، حتى تصدر اسم جلالته قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على تويتر عالميا.

وقد تصدر وسم (#قابوس_في_ذمة_الله) قائمة التغريدات الأكثر تعليقا ومشاهدة محليا وعالميا على "تويتر".

وفور الإعلان الرسمي عن وفاة السلطان قابوس، سارع عشرات الالاف بنعيه والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمئات الصور للسلطان قابوس مرفقة بعبارات الرثاء والتعازي لعمان والشعب العماني، إذ وصفوه بـ "رجل السلام" وبـ "باني نهضة عمان".