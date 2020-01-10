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قرار بنشر قوات الدفاع الذاتي اليابانية في الشرق الأسط

الجمعة 10 يناير 2020 02:24 م بتوقيت مسقط

قرار بنشر قوات الدفاع الذاتي اليابانية في الشرق الأسط

طوكيو - الوكالات

أمرت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، قوة الدفاع الذاتي البحرية بإرسال طائرات مدمرة ودورية إلى الشرق الأوسط في مهمة لجمع المعلومات.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية أن القرار، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في أواخر العام الماضي، يهدف إلى المساعدة في تأمين المرور الآمن للسفن التجارية اليابانية عبر المياه في المنطقة وسط الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران، على الرغم من أن المخاوف من نشوب صراع شامل قد بدأت تتراجع.

وذكرت وكالة "رويترز" أن زير الدفاع الياباني، تارو كونو، أمر بنشر سفينة حربية وطائرتي دورية من طراز بي-3 سي في الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، لحماية السفن التي تجلب البضائع إلى اليابان.

وقال كونو للصحفيين إن طائرتي الدورية ستغادران اليابان غدا السبت وتبدآن عملياتهما في 20 يناير.

 وأضاف أن المدمرة ستغادر اليابان متجهة إلى المنطقة في الثاني من فبراير، وتبدأ دورياتها في وقت لاحق من الشهر.

وكان يتعين على كونو إصدار أمر خاص لنشر القوات للسماح لها باستخدام الأسلحة لحماية السفن المعرضة للخطر.

 

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