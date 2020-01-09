بالفيديو .. إلقاء القبض على قاتل الطالب العماني بلندن والكشف عن اسمه وجنسيته

لندن - الوكالات

قالت شرطة "سكوتلاند يارد" البريطانية، أإن المتهم بقتل الطالب العماني محمد عبدالله العريمي في لندن، قام بتسليم نفسه أمس الأربعاء، وأن المتهم يدعى بدر رحيم وهو باكستاني الجنسية، 23 عامًا ، وقد تم اتهامه بالقتل والسطو على الطالب العماني.

وقد قام المتهم بتسليم نفسه في مركز للشرطة في وسط لندن، بعد أن قامت دائرة شرطة العاصمة لندن بنشر مقطع فيديو على حسابها الرسمي على "تويتر"، وطلبت من المواطنين والمقيمين في لندن بمشاهدة الفيديو والمساعدة في التعرف على الرجلين، الذين ظهرا في الفيديو والمشتبه فيهما بقتل الطالب العماني محمد العريمي الذي طعن في نايتسبريدج في 5 ديسمبر الماضي.

وقد قتل الطالب العماني طعنا بالقرب من متجر هارودز في لندن في 5 ديسمبر 2019.