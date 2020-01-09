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مؤشر سوق مسقط للاوراق المالية يرتفع بنسبة 83ر0 بالمائة

الخميس 09 يناير 2020 04:07 م بتوقيت مسقط

مؤشر سوق مسقط للاوراق المالية يرتفع بنسبة 83ر0 بالمائة

مسقط - الرؤية 

اغلق مؤشر سوق مسقط للاوراق المالية (30) عند مستوى 16ر3977 نقطة مرتفعا ب 7ر32 نقطة وبنسبة 828ر0 بالمائة مقارنة مع اخر جلسة تداول والتي اغلقت عند مستوى 48ر3944 نقطة .
واوضح التقرير الصادر عن سوق مسقط للاوراق المالية ان قيمة التداول بالسوق لهذا اليوم بلغت مليون و755 الف و828 ريالا عمانيا مرتفعة بنسبة 6ر200 بالمائة مقارنة مع اخر جلسة تداول والتي بلغت قيمة التداول فيها 584 الف و154 ريالا عمانية .
كما ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق بنسبة 236ر0 بالمائة عن اخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 77ر18 مليار ريال عماني .
وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (643) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (62 ر36) بالمائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (611) ألف ريال عماني أي ما نسبته (80ر34) بالمائة بينما ارتفاع صافي الاستثمار غير العماني (32) ألف ريال عماني بنسبة (82ر1) بالمائة

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