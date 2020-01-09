علماء صينيون يطورون نموذجا للتنبؤ بسرطان المريء

مسقط - العمانية

تمكن علماء صينيون من تطوير نموذج سريري للتنبؤ بخطر الإصابة بسرطان المريء.

وأجرى الباحثون في مستشفى بكين للسرطان دراسة جمعوا خلالها نتائج التقييم بالمنظار لأكثر من 10000 مريض، في المناطق المعرضة للخطر في شمال الصين والمناطق منخفضة الخطورة في الجنوب، حيث وجدوا أن هناك ارتفاعا في معدلات الإصابة بسرطان المريء.

وقد قاموا وفقا لتلك الدراسة بتطوير نموذج للتنبؤ وتقدير خطر آفات المريء عالية المستوى، ليكون قابلا للاستخدام والتطبيق في البيئات السريرية، حيث وصلت دقة تنبؤ النموذج إلى 87.1 بالمائة في المناطق شديدة الخطورة في الصين و84.3 بالمائة لعينة مختلطة من مناطق مختلفة.

ويحتوي النموذج على إمكانية التطبيق في الفحص السريري للمساعدة في اتخاذ القرارات لكل من المتخصصين في الرعاية الصحية والأفراد.