نفوق أكثر من مليار حيوان جراء حرائق الغابات المتواصلة في أستراليا

العمانية - سيدني

كشفت آخر التقارير والإحصائيات لجامعة سيدني عن أن أكثر من مليار حيوان نفق جراء حرائق الغابات المتواصلة في أستراليا منذ شهر سبتمبر الماضي .

واستندت الجامعة في تقريرها إلى أرقام الصندوق العالمي للحياة البرية حول كثافة الثدييات والطيور والزواحف في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.

وقال البروفيسور كريس ديكمان إن أكثر من 800 مليون حيوان كانوا ضحايا الحرائق في ولاية نيو ساوث ويلز وأن العدد الإجمالي للحيوانات التي قتلت في البلاد تجاوز المليار.

وقد استخدم العلماء الذين أجروا الدراسة تقديرات متحفظة وبالتالي فإن عدد الحيوانات النافقة قد يكون أعلى بكثير.

وقدّر علماء البيئة الأسبوع الماضي أن 480 مليون من الثدييات والطيور والزواحف ماتت في الحرائق بأستراليا وأشاروا إلى أن هذا الرقم مرشح للارتفاع.

يذكر أن حرائق الغابات في أستراليا اندلعت بعد ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية بعد شهور متواصلة من الجفاف الشديد.

وتعاني ولاية نيو ساوث ويلز من أسوأ وضع في هذه الحرائق إذ أتت الحرائق على 5 ملايين هكتار ودمرت أكثر من 1300 منزل وأجبرت الآلاف على النزوح من أماكن سكناهم.