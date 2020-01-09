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بالفيديو .. نفوق أكثر من مليار حيوان بأستراليا

الخميس 09 يناير 2020 01:57 م بتوقيت مسقط

بالفيديو .. نفوق أكثر من مليار حيوان بأستراليا

 

 

جراء حرائق الغابات في أستراليا، المتواصلة منذ شهر سبتمبر الماضي، نفق أكثر من مليار حيوان، وفق آخر التقارير والإحصائيات لجامعة "سيدني".

واستندت الجامعة في تقريرها إلى أرقام الصندوق العالمي للحياة البرية حول كثافة الثدييات والطيور والزواحف في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.

وقال البروفيسور، كريس ديكمان، إن أكثر من 800 مليون حيوان كانوا ضحايا الحرائق في ولاية نيو ساوث ويلز، وأن العدد الإجمالي للحيوانات التي قتلت في البلاد تجاوز المليار.

استخدم العلماء الذين أجروا الدراسة تقديرات متحفظة، وبالتالي فإن عدد الحيوانات النافقة قد يكون أعلى بكثير.

وقدر علماء البيئة الأسبوع الماضي، أن 480 مليون من الثدييات والطيور والزواحف قد ماتت في الحرائق بأوستراليا، وأشاروا إلى أن هذا الرقم مرشح للارتفاع.

واندلعت حرائق الغابات في أستراليا بعد ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، وبعد شهور متواصلة من الجفاف الشديد.

وتعاني ولاية نيو ساوث ويلز من أسوأ وضع في هذه الحرائق، إذ أتت الحرائق على 5 ملايين هكتار، ودمرت أكثر من 1300 منزل، وأجبرت الآلاف على النزوح من أماكن سكناهم.

 

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