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بالفيديو.. مقتل 19 شخصا بإيران

الخميس 09 يناير 2020 01:52 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. مقتل 19 شخصا بإيران

طهران - الوكالات

قتل 19 شخصا وجرح 24 آخرون، اليوم الخميس، في سقوط حافلة في واد بشمال إيران.

وأعلن زكريا أشكبور، المتحدث باسم منظمة الطوارئ في محافظة مازندران في شمال البلاد، أن 19 شخصا قد لقوا مصرعهم وأصيب 24 آخرون في انقلاب حافلة بشمال إيران.

وقال أشكبور في تصريح للصحفيين، إن هذه الحافلة التي كانت متجهة من طهران إلى كنبدكاووس، في محافظة كلستان شمال شرقي إيران، انقلبت فجر اليوم في منطقة سوادكوه، بمحافظة مازندران، ما أدى إلى مقتل 19 شخصا، 9 رجال و9 نساء وطفل واحد.

وأضاف المتحدث أن الحادث أدى أيضا إلى إصابة 24 شخصا، هم 16 رجلا و8 نساء، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات في المنطقة للمعالجة.

 

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