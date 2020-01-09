الأناضول: السعودية فشلت في الـ 5 تحالفات الأخيرة

وجهت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية انتقادات حادة للسعودية من خلال تقرير تحدثت فيه عن "تآكل ذاتي" للتحالف العربي الذي تقوده الرياض باليمن وعن ولادة ميتة لـ"الناتو العربي".

وانتقدت الوكالة التي تمثل وجهة النظر الرسمية في تركيا إعلان السعودية تأسيس خامس تحالف جديد من نوعه منذ 2015، وهذه المرة بمشاركة 7 دول مطلة على البحر الأحمر.

وقالت الوكالة إن "السعودية قادت 5 تحالفات في السنوات الخمس الأخيرة لم يحقق أي منها النتائج المرجوة منه".

وتابعت أن تحالفات السعودية تفتقد لـ"وحدة الهدف والتوجهات والأولويات".

وذكرت الوكالة أن السعودية أنشأت عدة تحالفات، هي تحالف البحر الأحمر، التحالف العربي في اليمن، التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الناتو العربي، التحالف الرباعي في مواجهة قطر ويضم السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بالإضافة إلى تحالفات السعودية ضد إيران.