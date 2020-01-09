الخميس, 09 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
26 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

إيران تتوعد بـ"انتقام أشد قريبا" ضد أهداف أمريكية

الخميس 09 يناير 2020 12:48 م بتوقيت مسقط

إيران تتوعد بـ"انتقام أشد قريبا" ضد أهداف أمريكية

طهران- الوكالات

قال قائد بالحرس الثوري الإيراني إن بلاده ستنفذ "انتقاما أشد قريبا" بعد هجماتها الصاروخية على أهداف أمريكية في العراق ردا على مقتل الجنرال قاسم سليماني الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء التصريحات اليوم الخميس عن القائد البارز عبد الله عراقي بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء إن إيران "تتراجع" فيما يبدو عقب الهجمات الصاروخية التي لم تلحق ضررا بالقوات الأمريكية في العراق.

وفي تقرير منفصل نقلت تسنيم عن نائب رئيس الحرس الثوري علي فدوي قوله إن الهجمات الصاروخية الإيرانية على أهداف أمريكية كانت بمثابة استعراض للقوة العسكرية وإن القوات الأمريكية "لم تستطع أن تحرك ساكنا".

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

17 سبتمبر 2017

إيران تتوعد بالرد على أي خطوة أمريكية "خاطئة" بشأن الاتفاق النووي

المزيد

08 أبريل 2015

واشنطن تتوعد إيران بـ"عقوبات جديدة" حال الإخلال بـ"اتفاق لوزان"

المزيد

22 مايو 2018

إيران تتوعد وزير الخارجية الأمريكي بـ "لكمة قوية"

المزيد

21 يناير 2019

غداة العدوان على سوريا.. إيران تتوعد إسرائيل بـ"معركة حاسمة"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 2 عن "أخدود النعم"

المحليات - أخبار

انخفاض سعر نفط عمان

الاقتصاد - محلي

وزير الداخلية يتسلم رسالة خطية من نائب رئيس الوزراء الإماراتي

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

جلالة السلطان يتلقى رسالة خطية من رئيس أوغندا.. والسيد أسعد يتسلمها

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

رئيس وزراء اليابان يزور السلطنة الأسبوع المقبل

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة.. اليوم

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بيان عاجل من ديوان البلاط السلطاني حول صحة جلالة السلطان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر يناير 2020

الاقتصاد - محلي

ترامب يشعل الحرب في الشرق الأوسط بقتل قاسم سليماني .. وخامنئي يهدد الأمريكيين بـ"انتقام ساحق"

دولي - أخبار

حقيقة "الكود 629"

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

"اختلاسات التربية" ومقتل أسرة عمانية وحادث "مواصلات".. الأكثر قراءة على موقع الرؤية في 2019

المحليات - أخبار

من هو قاسم سليماني الذي قتلته القوات الأمريكية .. وفيديو جديد للحظة الاغتيال

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة