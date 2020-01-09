إيران تتوعد بـ"انتقام أشد قريبا" ضد أهداف أمريكية

طهران- الوكالات

قال قائد بالحرس الثوري الإيراني إن بلاده ستنفذ "انتقاما أشد قريبا" بعد هجماتها الصاروخية على أهداف أمريكية في العراق ردا على مقتل الجنرال قاسم سليماني الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء التصريحات اليوم الخميس عن القائد البارز عبد الله عراقي بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء إن إيران "تتراجع" فيما يبدو عقب الهجمات الصاروخية التي لم تلحق ضررا بالقوات الأمريكية في العراق.

وفي تقرير منفصل نقلت تسنيم عن نائب رئيس الحرس الثوري علي فدوي قوله إن الهجمات الصاروخية الإيرانية على أهداف أمريكية كانت بمثابة استعراض للقوة العسكرية وإن القوات الأمريكية "لم تستطع أن تحرك ساكنا".