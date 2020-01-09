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تقرير سري: الأمم المتحدة تبرئ الحوثيين من "هجمات أرامكو"

الخميس 09 يناير 2020 08:44 ص بتوقيت مسقط

تقرير سري: الأمم المتحدة تبرئ الحوثيين من "هجمات أرامكو"

الأمم المتحدة- رويترز

أفاد تقرير سري للأمم المتحدة أن جماعة أنصار الله (الحوثيين) باليمن لم تنفذ الهجوم الذي استهدف منشآت نفط سعودية في سبتمبر الماضي، مما يعزز الاتهامات الأمريكية لإيران بالمسؤولية عن تلك الهجمات.

واتهمت الولايات المتحدة والقوى الأوروبية والسعودية إيران بتنفيذ هجوم 14 سبتمبر على منشآت نفطية لشركة أرامكو السعودية في أبقيق وخريص رافضة إعلان الحوثيين المتحالفين مع إيران المسؤولية عن الهجمات. ونفت طهران ضلوعها في أي هجوم.

وقال تقرير الخبراء المستقلين للأمم المتحدة إلى لجنة العقوبات الخاصة باليمن بمجلس الأمن إنه ”على الرغم من ادعاءاتهم بخلاف ذلك فإن قوات الحوثيين لم تنفذ الهجمات على أبقيق وخريص في 14 سبتمبر 2019“.

وتأتي نتائج تقرير الأمم المتحدة- الذي اطلعت عليه رويترز- وسط تصاعد حدة التوتر في المنطقة بعد أن قتلت الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في بغداد وقيام طهران بالرد بإطلاق صواريخ على منشآت عسكرية تستضيف قوات أمريكية في العراق.

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