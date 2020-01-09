رئيس "جهاز الرقابة" يستعرض التعاون مع رئيس"التنظيم والإدارة" بمصر

مسقط- الرؤية

استقبل معالي الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بمقر الجهاز معالي الدكتور صالح عبد الرحمن الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بجمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد المرافق له، والذي يقوم بزيارة رسمية للسلطنة تستغرق عدة أيام.

واستهل معالي الشيخ رئيس الجهاز اللقاء بالترحيب بمعالي الدكتور الضيف والوفد المُرافق له متمنياً لهم طيب الإقامة في السلطنة، وأن يخرج برنامج الزيارة بالأهداف المرجوة منها، بعدها تناول الطرفان مسيرة التطور في العلاقات التاريخية التي تربط السلطنة بجمهورية مصر العربية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين. من جانبه، أعرب معالي الدكتور الضيف عن سعادته واعتزازه بزيارة السلطنة وما لمسه من حفاوة الاستقبال، مُتمنياً للسلطنة دوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله-.

وتم خلال اللقاء تقديم عرض مرئي عن اختصاصات وأهداف جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وتم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجهازين الشقيقين وبحث أوجه التعاون بينهما بما يُعزز من الكفاءة في تحقيق الأهداف الموكلة إليهما.

حضر المقابلة سعادة ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس الجهاز، والوفد المرافق لمعالي الدكتور الضيف، وعدد من المختصين بالجهاز.