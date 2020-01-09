باحثة عمانية ترصد أوضاع المجتمع العماني خلال القرنين الرابع والخامس الهجري

مسقط - الرؤية

صدر للدكتورة أحلام بنت حمود الجهورية كتاب بعنوان "المجتمع العماني في القرنين (4- 5 هـ/ 10-11م) من خلال بعض مسائل بيان الشرع لمحمد بن إبراهيم الكندي".

وتهدف الباحثة من خلال الكتاب التعرّف على المجتمع العماني في القرنين (4-5 هـ/ 10-11 م) من خلال كتاب بيان الشرع الجامع للأصل والفرع للشيخ الفقيه محمد بن إبراهيم الكندي؛ حيث تمّ التركيز على رصد وتتبع بعض المظاهر والصور الاجتماعية المتنوعة في المجتمع منها: تصنيف فئات المجتمع العماني بحسب ما أوردته الفتاوى والمسائل الفقهية، والتعرّف على أهم القضايا الأسرية والنزاعات المجتمعية، بالإضافة إلى توضيح مكانة المرأة الاجتماعية ودورها الاقتصادي وحضورها العلمي في المجتمع، كما رصد صورا متنوعة من العادات والتقاليد في المجتمع العماني فترة موضوع الدراسة.

واعتمدت الباحثة المنهج التاريخي التحليلي في تقسيم الدراسة تاريخيا، وتحليل الفتاوى والمسائل الفقهية، من خلال استقراء 71 جزءًا من كتاب بيان الشرع.

وقُسّمت الدراسة إلى مقدمة و3 فصول وخاتمة، حيث تناولت المقدمة نبدة عن طبيعة الدراسة وأهميتها وأهدافها وتقسيماتها، وإطارها الزماني والمكاني، والمنهجية المستخدمة فيها.

والكتاب يأتي ضمن إصدار "دراسات" عن الجمعيّة العمانية للكتاب والأدباء، وصادر عن مؤسسة مسعى للنشر والتوزيع.