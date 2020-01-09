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رسالة واشنطن تبرر قتل سليماني بالمادة 51 من ميثاق المنظمة

أمريكا للأمم المتحدة: مستعدون لمفاوضات غير مشروطة مع إيران

الخميس 09 يناير 2020 08:14 ص بتوقيت مسقط

أمريكا للأمم المتحدة: مستعدون لمفاوضات غير مشروطة مع إيران

نيويورك - الوكالات

أبدت الولايات المتحدة الأمريكية في رسالة إلى الأمم المتحدة استعدادها للدخول دون شروط مسبقة في مفاوضات جادة مع إيران لمنع التصعيد في المنطقة.

وبعثت الولايات المتحدة برسالة إلى الأمم المتحدة بشأن قتلها للجنرال الإيراني، قاسم سليماني، في العاصمة العراقية بغداد الجمعة الماضية، الأمر الذي أدى إلى تصعيد كبير بين طهران وواشنطن، كان العراق مسرحه.

وبررت واشنطن في الرسالة التي بعثتها السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، كيلي كرافت، عملية قتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، واصفة الأمر بأنه دفاع عن النفس، وفق ما أوردت "رويترز".

وذكرت أن قتل سليماني في بغداد الجمعة الماضية كان مبررا بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. والدول مطالبة بموجب المادة 51 بأن "تبلغ فورا" مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا بأي إجراءات تتخذ لدى ممارسة حق الدفاع عن النفس.

وتوعدت الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات إضافية في منطقة الشرق الأوسط "إذا اقتضت الضرورة" لحماية جنودها ومصالحها.

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