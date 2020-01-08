المجلس البلدي بظفار يبحث توصيات "النظافة والتشجير والأسواق الشتوية"

صلالة- العمانية

عقد المجلس البلدي بمحافظة ظفار، اجتماعًا، أمس الأربعاء، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني، رئيس بلدية ظفار رئيس المجلس، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية للمجلس.

واستعرض الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال بالإضافة لبحث توصيات لجان الشؤون البلدية المرفوعة للمجلس، والمتعلقة بتطوير الخدمات والعمل البلدي بمختلف ولايات المحافظة.

وناقش الاجتماع مشروع الحديقة المائية بصلالة حيث تمَّ إحاطة المجلس بآخر المستجدات المتعلقة بهذا المشروع ومراحل تنفيذه، إضافة إلى مُناقشة مقترح تنظيم بلدية ظفار لمسابقة التنمية المستدامة لهذا العام على مستوى ولايات ونيابات المحافظة والتي ستخصص لقطاع النظافة والتشجير ومقترح تنظيم الأسواق الشتوية.