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الدفاع المدني السعودي يحذر من أمطار "أخدود النعم"

الأربعاء 08 يناير 2020 08:22 م بتوقيت مسقط

الدفاع المدني السعودي يحذر من أمطار "أخدود النعم"

مكة المكرمة - الوكالات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وجريان الأودية والشعاب بالسيول.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، تتوقع هيئة الأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار على معظم الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة مكة المكرمة، خلال الأيام القليلية المقبلة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن التوقعات تشير إلى هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تجري على إثرها السيول.

ودعا القرني لمتابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتجنب التعرض للمخاطر المختلفة.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الجميع الالتزام بتعليمات السلامة خلال التنزه وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومناطق جريان السيول أو محاولة تجاوز السيول في الأودية والطرق التي تربط بعض أجزاء منطقة مكة المكرمة.

وناشد الدفاع المدني بضرورة اتباع التعليمات، حتى زوال الخطر، مع التشديد على ضرورة مراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم.

 

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