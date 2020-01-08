إنجاز مشروع إنارة طريق حمراء الدروع بولاية عبري

عبري - ناصر العبري

احتفلتْ شركة أو كيو (OQ) بإنجاز مشروع إنارة طريق حمراء الدروع في محافظة الظاهرة، بالتعاون مع وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه -مُمثلة في المديرية العامة بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه- بتكلفة إجمالية بلغت 55 ألف ريال عماني؛ وذلك بحضور سعادة الشيخ الدكتور خلف بن سالم الإسحاقي والي عبري، وممثلي وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وممثلي الشركة الممولة وأهالي المنطقة.

ويعدُّ المشروع أحد مشاريع التنمية الاجتماعية المستدامة لشركة أو كيو (OQ) والتي تهدف لإيجاد مشاريع مستدامة تخدم كافة شرائح المجتمع. ويتضمَّن المشروع توريد وتركيب أعمدة إنارة على جانب طريق حمراء الدروع على مسافة 6 كيلومترات، ويهدف المشروع إلى تعزيز الأمان والسلامة المرورية لمرتادي الطريق.