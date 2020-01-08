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ناقش عددا من المقترحات المهمة

المجلس البلدي بظفار يناقش توصيات مشروع الحديقة المائية بصلالة

الأربعاء 08 يناير 2020 08:07 م بتوقيت مسقط

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صلالة - الرؤية

عقد المجلس البلدي لمحافظة ظفار، صباح أمس الأربعاء، اجتماعه الدوري الأول للعام الثالث من دورة اجتماعات الفترة الثانية للمجلس، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن محسن بن محمد الغساني رئيس بلدية ظفار رئيس المجلس، بحضور الأعضاء؛ وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية للمجلس.

وتناول الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع المدرجة بجدول الأعمال والتصديق على محضر الاجتماع السابق للمجلس وما تضمنه من توصيات. وبحث عدد من توصيات لجان الشؤون البلدية المرفوعة للمجلس والمتعلقة بتطوير الخدمات والعمل البلدي بمختلف ولايات المحافظة.

وناقشَ الاجتماعُ التوصيات المرفوعة من لجنة الشؤون البلدية بولاية رخيوت، والمتعلقة باحتياجات الولاية من المشاريع الخدمية ورصف مجموعة من الطرق؛ منها: طريق أشقول-رخيوت وطريق الحوطة، واستعجال تنفيذ مشروع محطة تحلية المياه في الحوطة نظراً لأهمية هذه المشاريع في ربط وتسهيل حركة المرور بين مركز الولاية ونياباتها، وتنشيط الحركة السياحية، وتلبية احتياجات المواطنين.

وفي سياق متصل، بحث المجلس توصية لجنة الشؤون البلدية بولاية صلالة المتعلقة بمشروع الحديقة المائية بصلالة؛ حيث تمَّ إحاطة المجلس بآخر المستجدات المتعلقة بهذا المشروع ومراحل تنفيذه.

وعملاً باختصاصات المجالس البلدية في اقتراح الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة من التلوث، تابع المجلس دراسة ظاهرة التصحر في المحافظة ومناقشة مقترحات الأعضاء في هذا الإطار، والوقوف على آخر مستجدات الإجراءات التي تقوم بها الجهات المختصة للحد من هذه الظاهرة.

واستعرضَ المجلسُ -في اجتماعه الأول لهذا العام- التقريرَ الواردَ من المديرية العامة للسياحة في المحافظة والمتعلق بموسم الخريف السياحي للعام 2019م، كما ناقش المجلس مقترحَ تنظيم بلدية ظفار لمسابقة النظافة والتشجير على مستوى ولايات ونيابات المحافظة، وناقش المجلس مقترح تنظيم الأسواق الشتوية التي تقام في فترات المساء.

اتَّخذ المجلس البلدي العديد من التوصيات المناسبة بشأن المواضيع المدرجة بجدول أعمال اجتماعه؛ بما يخدم الارتقاء بالمستوى الخدمي وتطوير المحافظة في مختلف الجوانب.

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