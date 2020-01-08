"الحصن للاستثمار".. شريك نجاح "مزون للألبان"

مسقط - الرؤية

تلعب شركة الحصن للاستثمار، وهي إحدى شركات المساهمة المغلقة الرائدة في السلطنة، دوراً محورياً في رسم المسارات التنموية لشركة مزون للألبان، التي بدأت مؤخرا في إنتاج وتوزيع الحليب الطازج وغيره من منتجات الألبان.

وتستهدف شركة الحصن منذ تأسيسها عام ٢٠٠٧ القطاعات الاقتصادية الحيوية في السلطنة كشركة مزون للألبان والتي تعد مبادرة وطنية رائدة، حيث بدأت إنتاجها خلال أكتوبر ٢٠١٩ لإنتاج الحليب الطازج، كما تشق طريقها لتحقيق أهدافها في إنتاج كافة منتجات الألبان الأخرى في القريب العاجل شاملةً الحليب الطازج بمختلف النكهات والقشطة الطازجة واللبن الطازج والزبادي الطازج والعصائر والأجبان الطازجة والآيس كريم.

وتم إنشاء شركة مزون للألبان بتكلفة إجمالية قدرها ١٠٠ مليون ريال عُماني في عام ٢٠١٥ والذي من شأنه أن يساهم في استدامة الأمن الغذائي في السلطنة. وتتبع الشركة نهجًا مزدوجاً والذي يتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي للقطاع الغذائي وضمان توصيل منتجات الألبان الطازجة بعد ساعات قليلة من إنتاجها. ومن المتوقع على المدى البعيد أن يقل استيراد منتجات الألبان في السلطنة.

وقال أسامة مريم؛ الرئيس التنفيذي لشركة الحصن للاستثمار حول النتائج الإيجابية الناتجة عن هذه الاستثمارات المالية طويلة المدى: ملتزمون بقضية الأمن الغذائي من خلال الاستثمار في قطاعات حيوية مثل شركة مزون للألبان والتي تضطلع منذ تأسيسها لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي. وباعتبار أن الحصن شركة استثمارية رائدة، فإننا ملتزمون بدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية كالرعاية الصحية والتعليم والأمن الغذائي والعقارات والصناعة والتكنولوجيا والضيافة والسياحة. ويتجسد دورنا في الاستراتيجية التنموية التي تتبناها شركة مزون لمنتجات الألبان في التزامنا بتعزيز استثماراتنا في السلطنة. وباعتبار أنّ الحصن شركة وطنية، فإننا نُدرك متطلبات السوق المحلي والتي نرى بأنّها قادرة على تلبية الطلب المتزايد.

وأوضح أنّ شركة الحصن للاستثمار نتاج شراكة عالية المستوى بين قطر القابضة، وهي شركة تابعة لهيئة الاستثمار القطرية وصندوق عمان للاستثمار، وهو صندوق استثمار سيادي في سلطنة عُمان. وتسعى الحصن إلى تطوير استثمارات جديدة في السلطنة لتوفير عائدات مستدامة ومجزية لمساهميها، إلى جانب الوفاء بالمسؤوليات الاجتماعية الأساسية لشركة الحصن للاستثمار بما في ذلك توفير فرص العمل ونقل المعرفة وتطوير المجتمعات المحلية.