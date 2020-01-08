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18 يناير.. آخر فرصة لمشاركة رواد الأعمال

بنك مسقط يفتح باب التسجيل في أكاديمية الوثبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمسندم

الأربعاء 08 يناير 2020 07:28 م بتوقيت مسقط

بنك مسقط يفتح باب التسجيل في أكاديمية الوثبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمسندم

مسقط - الرؤية

فتح بنك مسقط باب التسجيل للمشاركة في أكاديمية الوثبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعام 2019/2020 في محافظة مسندم، حتى 18 يناير 2020، وذلك ترجمة لرؤية بنك مسقط "نعمل لخدمتكم بشكل أفضل، كل يوم" وتعزيزًا للنجاحات والإنجازات التي تحققها أكاديمية الوثبة.

ويُمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر الرابط المخصص لذلك من خلال الموقع الإلكتروني لبنك مسقط، كما يمكن لجميع أصحاب الأعمال العمانيين في جميع المجالات بمحافظة مسندم المنافسة على المقاعد المتاحة لكل دفعة والاستفادة من هذا البرنامج مجانًا.

وأعرب إبراهيم بن خميس البلوشي، مساعد مدير عام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببنك مسقط، عن سعادته بالإنجازات والنجاح الذي تحققه أكاديمية الوثبة في مجال دعم رواد الأعمال العُمانيين من خلال التدريب والتوعية بمختلف جوانب ومجالات الأعمال والمهارات التي يحتاجها الشباب الراغبين في دخول عالم التجارة والأعمال أو من الشباب الذين يديرون مؤسساتهم، مؤكدًا إتاحة الفرصة لرواد الأعمال في محافظة مسندم للاستفادة والمشاركة في هذا البرنامج، وذلك بعد النجاح والمشاركة الإيجابية خلال السنوات الماضية بمشاركة مجموعة متميزة من رواد الأعمال ممن يديرون أعمالهم في مختلف المجالات.

ومن جانبه قال طالب بن سيف المخمري، مدير العلاقات المجتمعية والإعلامية ببنك مسقط: منذ تدشين أكاديمية الوثبة تم تنظيم برامج تدريبية في محافظات ظفار ومسقط وشمال الباطنة والداخلية وجنوب الشرقية، بمشاركة مجموعة من رواد ورائدات الأعمال وممثلي المؤسسات. وشارك الجميع في ورش وبرامج تدريبية تم تنفيذها من قبل خبراء متخصصين في مجال الاستشارات والتدريب على كافة المجالات الإدارية والمالية والتسويقية وغيرها من مجالات التدريب التي يحتاجها رواد الأعمال.

وكان بنك مسقط قد دشن أكاديمية الوثبة في العام 2014  وشهدت المبادرة إقبالا وحضورا واسعا من قبل رواد ورائدات الأعمال للاستفادة من البرنامج التدريبي، ويشتمل برنامج التدريب على 8 ورش عمل ستغطي كل ما يهم إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك مصادر رأس المال وكيفية إدارته وإدارة الموارد البشرية والامتثال للمعايير التنظيمية والتسويق والعلامات التجارية والمحاسبة المالية والضوابط، إضافة إلى إدارة التغييرات والتحديات التي يمكن أن تواجه المشروع وغيرها؛ إضافة إلى المواد التعليمية الذاتية التي تهدف إلى صقل مهارات رواد الأعمال وتنمية وتطوير معارفهم، وسيجري تقديم البرنامج باللغة العربية.

ويأتي تنظيم البرنامج بالتعاون مع مؤسسة راديانت سايل حيث يحصل المتدربون على شهادة معترف بها دولياً من معهد إدارة المشاريع (Project Management Institute) في الولايات المتحدة الأمريكية.

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