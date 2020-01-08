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أول تعليق من الإمارات بعد القصف الإيراني للقواعد الأمريكية

الأربعاء 08 يناير 2020 03:10 م بتوقيت مسقط

أول تعليق من الإمارات بعد القصف الإيراني للقواعد الأمريكية

 

أبوظبي - الوكالات

قال وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، إنه "من الضروري تهدئة التوترات المزعجة الراهنة في المنطقة".

وكتب قرقاش، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "خفض التصعيد أمر حكيم وضروري. يتعين أن يتبع ذلك مسار سياسي لتحقيق الاستقرار".

​وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، صباح اليوم، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

وبحسب استخبارات الحرس الثوري، فإن الضربة العسكرية التي تمت بـ15 صاروخا بالستيا انطلقت من الأراضي الإيرانية، استهدفت 20 موقعا حساسا في القاعدتين الأمريكيتين، لا سيما في قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار غرب العراق، مشيرة إلى أنه قتل 80 جنديا أمريكيا وتم تدمير طائرات مروحية ومعدات عسكرية أمريكية، فيما قال البنتاغون إنه سيتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.

 

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