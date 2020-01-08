بدء اجتماعات سد النهضة في العاصمة الإثيوبية

نوافذ دوت نت – أديس اببا

أنطلقت صباح اليوم الاربعاء بفندق سكاي لايت في بالعاصمة الإثيوبية أديس اببا اجتماع وزراء المياه والري لكل من مصر وإثيوبيا والسودان والذي سيناقش ملف ملئ بحيرة سد النهضة الإثيوبي الكبير وتشغيل سد النهضة ، والذي سيستمر في الفترة من 8-9 يناير 2020 ،. أديس أبابا .

وفي الجلسة الأفتتاحية قال وزير المياه والري الإثيوبي الدكتور مهندس سلشي بقلي :” أن 150 من ال دراسات التي اجريت على هذا السد وقدم اثيوبيا تفاصيلها ونتائجها لكل من السودان ومصر ، واثيوبيا تؤمن بان المشكلة الفنية لديها حل فني ، ومن خلال الخبرات السابقة ادركنا بان قضية سد النهضة اصبحت سياسية اكثر منها من كونها فنية ، وقال ان الحل الفني افضل من الحلول السياسية”.

وقال وزير الري المصري محمد عبد العاطي :” اليوم جئنا بمقترح نامل ان نتفق عليه في هذا الاجتماع ، مصر تعاني من ازمة حادة في المياه”.

في الجلسة الأفتتاحية وزير المياه والري السوداني ياسر عباس قائلا ،نحن جئنا الي اديس أبابا بصدر رحب لاجراء حوارا بناء ،وهناك فرص كبيرة للعمل سؤيا من اجل فائدة شعوب الدول الثلاث .

وستتواصل الجلسات حتي يوم غدا الخميس ،يوقع ان تقعد عدد من اللقاءات علي هامش الاجتماع بين مختلف الوزراء واللجان .

هذا وتأتي هذه الاجتماعات التي تستمرلمدة يومين، علي ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث في العاصمة الأمريكية واشنطن في الـ 6 نوفمبر 2019الماضي، وبرعاية وزارة الخزانة الأمريكية، وحضور رئيس البنك الدولي بعقد 4 اجتماعات فنية ويتخللها اجتماعان بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية.

وكانت العاصمة السودانية الخرطوم ،قد استضافت اجتماعات وزراء ري كل من مصر والسودان وإثيوبيا في الـ21 من ديسمبر الماضي،والذي ناقش قضية قواعد ملء وتشغيل السد الذي يعد مصدر الخلاف .

وأعلن البيان الختامي لاجتماع الخرطوم، الاتفاق على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول كافة المسائل الخلافية خلال الاجتماع الرابع المقرر عقده خلال الفترة من 9-10 يناير/كانون الثاني الجاري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل السد.